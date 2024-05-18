Стало известно, почему Россия отложила взятие Харькова Военэксперт Алехин: взятие Харькова отложили для создания санитарной зоны

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

ВС России повременят со взятием Харькова под контроль до создания санитарной зоны, предположил военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин. По его словам, санитарная зона в первую очередь коснется границ Брянской, Курской и Белгородской областей, передает «Царьград».

Бои идут в Волчанске, еще он до конца не зачищен, и на подступах к населенному пункту Липцы, где располагается первая линия обороны противника. В Малых Проходах, Больших Проходах и дальше в сторону по направлению к Волчанску. Вот это и есть первый этап создания санитарной зоны. Мы действуем в зоне обеспечения противника, в предполье, — сказал Алехин.

Полковник запаса также выразил мнение, что изначально стремительное продвижение российской армии теперь сменилось на более продуманное. Алехин объяснил это тем, что между севером Харькова и приграничьем Белгородской области лежит зона примерно в 35 километров с населенными пунктами.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у ВС РФ на сегодняшний день нет планов по взятию Харькова. Он также отметил, что сейчас российские войска продвигаются в районе города строго по плану, создавая буферную зону с приграничными регионами РФ. По словам президента, вина за наступательную операцию российских войск в Харьковской области лежит на властях Украины, отдающих приказы по обстрелу Белгорода.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в свою очередь допустил, что одной из причин провала ВСУ под Харьковом является украинская коррупция. Он подчеркнул, что в Киеве заявили о мощной линии обороны на этом направлении, но ее в действительности не оказалось. Эксперт отметил, что на это обратили внимание даже западные союзники Украины.