Стало известно, почему Россия не сбивает разведывательные дроны США у Крыма Военэксперт Матвийчук: разведывательные дроны США находятся в нейтральной зоне

Фото: defense.gov

RQ-4B Global Hawk

Россия не сбивает разведывательные дроны США, которые пролетают вблизи Крыма, так как они находятся в нейтральной зоне, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он считает, что эти беспилотники могут быть признаны средствами, которые помогают Вооруженным силам Украины наносить удары по гражданским объектам.

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk находится в нейтральной зоне, где не должны вестись боевые действия. Я полагаю, что, скорее всего, эти беспилотники будут признаны средствами, которые позволяют украинцам наносить удары по гражданским объектам на территории Крыма, — отметил эксперт.

По словам Матвийчука, в таком случае дроны будут считаться силами, участвующими в боевых действиях. Эксперт выразил уверенность, что против них могут использоваться радиоэлектронные средства. Он предположил, что препятствия для дронов будут созданы.

Они будут признаны силами, участвующими в боевых действиях. Против них будут приведены радиоэлектронные средства. Я не думаю, что наши самолеты пойдут сбивать эти беспилотники, но препятствия для них обязательно будут созданы, — заключил он.

Матвийчук ранее допустил, что «нашествие» американских беспилотников над Крымом связано с прощупыванием российской системы ПВО. Эксперт предположил, что США готовятся к применению всех средств, переданных Украине, для нанесения ударов по объектам в Крыму.