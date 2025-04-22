Стало известно, почему российские бойцы отказываются от радиопереговоров Военэксперт Дандыкин: отказ от радиопереговоров не даст ВСУ перехватить сигналы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Российские военнослужащие отказываются от ведения радиопереговоров в ходе штурма Преображенки в ДНР, чтобы не дать ВСУ возможности перехватить сигналы, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинская армия научилась перехватывать даже самую зашифрованную связь.

Дело в том, что враг сейчас перехватывает порой даже самую зашифрованную связь и поэтому встречает наше перемещение, атаки. Теперь используются старинные средства, которые были во время Великой Отечественной войны, может, даже раньше. [Перемещение] раньше обозначалось ракетами разного красного огня, зеленого и звуковыми сигналами. В Первую мировую в атаку поднимали по свистку. Поэтому отработаны были такие сигналы, и враг был не готов к этому, — сказал Дандыкин.

Он добавил, что ВСУ располагают самой современной аппаратурой и по глушению сигналов, и внедрению в сети радиоперехватов. По словам военного эксперта, Вооруженные силы России нашли способ координировать свои действия без радиопереговоров, что снизило потери.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные группировки «Центр» в ходе штурма Преображенки в ДНР заменили радиопереговоры звуковыми сигналами. Главной сложностью в ведомстве назвали преодоление участков открытой местности, на которых практически не было укрытий.