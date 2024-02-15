Стало известно, почему Путин никогда не участвует в предвыборных дебатах Политолог Марков объяснил неучастие Путина в дебатах низким рейтингом соперников

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Владимир Путин не участвует в дебатах с другими кандидатами на пост президента РФ, так как если «кандидат с высоким рейтингом участвует в дебатах с кандидатами с низким рейтингом, то автоматически часть своих голосов передает этим людям», об этом политолог Сергей Марков рассказал в интервью NEWS.ru. По его словам, сильные кандидаты никогда не участвуют в дебатах с откровенно слабыми.

Ну это совершенно очевидно — никто из сильных кандидатов никогда не участвует в дебатах. Вот даже [экс-президент США Дональд] Трамп не участвует в дебатах на праймериз, — сказал собеседник NEWS.ru.

Таковы законы выборов, подчеркнул Марков. Он уточнил, что всегда, когда кандидат с высоким рейтингом участвует в дебатах с низкорейтинговым кандидатом, часть голосов автоматически переходит от первого ко второму.

Есть такая поговорка: масштаб человека определяется масштабом его врагов. Поэтому если кандидат с маленьким рейтингом спорит с кандидатом с большим рейтингом, то, естественно, у первого популярность повышается автоматически, — подытожил политолог.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил неучастие Путина в дебатах его занятостью. По его словам, у главы государства слишком напряженный рабочий график, что отличает его от соперников по гонке.