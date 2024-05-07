Стало известно, почему посол США не присутствовала на инаугурации Путина Посла США Трейси не было на инаугурации Путина из-за отъезда из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Линн Трейси

Посол США Линн Трейси покинула Россию на время запланированной поездки, сообщили в американском посольстве агентству ТАСС. Уточняется, что она вернется в Москву. Во время ее отсутствия дипмиссию возглавляет временный поверенный в делах США Стефани Холмс. Замглавы МИД России Сергей Рябков подтвердил, что посла США не будет на церемонии вступления в должность российского президента из-за ее выезда из страны.

Посол Трейси сейчас не в стране на время заранее запланированного отъезда. <...> Посол планирует вернуться в Россию по завершении ее поездки, — приводит агентство слова представителя посольства.

Владимир Путин, выступая на церемонии инаугурации, заявил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами. Однако возможно это только в том случае, если диалог будет проходить на равных. Он также добавил, что теперь выбор зависит от того, намерены ли эти страны и дальше продолжать агрессивную риторику против РФ.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова ранее заявила, что инаугурация президента России Владимира Путина стала логическим следствием прошедших выборов. Она подчеркнула, что дальше страна пойдет только вперед, формируя собственную систему ценностей, мировоззрение и стратегию развития государства. Памфилова также отметила, что Западу стоит одуматься.