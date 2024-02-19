Polymetal продает бизнес в России Polymetal продаст российские активы «Мангазее» за $3,69 млрд

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Globall Look Press

Чукотский автономный округ, Россия.Polymetal International PLC .Проект Майское.

Золотодобывающая компания Polymetal сообщила о продаже российского бизнеса АО «Полиметалл», его владельцем станет «Мангазея Плюс», входящая в группу «Мангазея» Сергея Янчукова. Объем продаваемых активов оценен в $3,69 млрд, включая также долг компании в размере $2,21 млрд.

В заявлении указывается, что сделка будет осуществлена при продаже 100% всех акций. До этого «Полиметалл» обязан будет выплатить Polymetal $1429 млн в виде дивидендов. Большая часть этих средств — $1151 млн — пойдет на погашение задолженности, еще $278 млн потратят на общекорпоративные цели.

Решение о сделке принял совет директоров, считающий, что нынешний формат группы несет в себе риски полной потери текущей акционерной стоимости «Полиметалла». При этом для того, чтобы сделка считалась завершенной, нужно выполнить целый ряд условий, включая получение одобрений от держателей акций и регуляторов.

Ранее сообщалось об иске Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) к финской верфи Arctech Helsinki Shipyard. ОСК требует от верфи 36,15 млрд рублей, при этом суть претензий не уточняется.