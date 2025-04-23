Стало известно, почему западные СМИ врут об «отказе» РФ от новых регионов Военэксперт Дандыкин: FT хочет обмануть РФ статьей о якобы отказе от регионов

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Британская газета Financial Times своей статьей о якобы отказе от новых регионов пытается ввести Россию в заблуждение, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области навсегда вошли в состав РФ согласно Конституции страны и их статус не подлежит пересмотру.

Публикация FT — очередная попытка обмануть Россию. Четыре региона — ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области — являются частью РФ согласно Конституции. Как и Крым и Севастополь. Ни от чего мы не откажемся, — пояснил Дандыкин.

Военный эксперт выразил недоумение источником информации, на который опиралось издание при подготовке материала. По его словам, подобные публикации не имеют под собой реальных оснований и лишь демонстрируют непонимание ситуации западными СМИ. Он также отметил, что подобные попытки дезинформации не смогут повлиять на позицию России.

Это лишь предположение FT, не более того. Откуда они это берут? Не понимаю. И вопрос их статуса не подлежит обсуждению. Конституция есть конституция. Но обмануть Россию у них не получается, — резюмировал Дандыкин.

Ранее газета Financial Times сообщила, что президент России Владимир Путин якобы предложил остановить боевые действия по нынешней линии фронта и может «отказаться» от контроля над пока еще не занятыми участками ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Издание напомнило, что до этого обе стороны исключали заморозку конфликта.