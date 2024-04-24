Стало известно, почему ФСБ заинтересовалась женой арестованного Иванова Lenta.ru: через экс-жену Иванова могли оформлять подряды для Минобороны

Фото: t.me/moscowcourts*

Тимур Иванов

Сотрудники силовых структур намерены провести проверку в отношении Светланы Ивановой, экс-супруги задержанного по делу о взятках замминистра обороны Тимура Иванова, заявил Lenta.ru источник в силовых кругах. По его данным, через нее оформлялись подряды, а развод с Ивановым является фикцией.

Иванов обвиняется в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд российского оборонного ведомства. Он курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны. 24 апреля Басманный районный суд столицы избрал Иванову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 23 июня 2024 года.

По данным ряда СМИ, бывшая жена Иванова перестала выходить на связь с родственниками. Канал предполагает, что женщина могла быть задержана вместе с чиновником, однако официального подтверждения этому нет.

Также до 23 июня под арестом останется предприниматель Сергей Бородин, проходящий фигурантом по этому уголовному делу. По данным следствия, его компания выполняла государственные контракты Минобороны России.

Telegram-канал Mash писал, что Иванов мог проживать в особняке из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в Чистом переулке в Москве. По данным канала, в настоящее время в здании проходят обыски.