Стало известно, почему Донбасс не вошел в состав РФ в 2014 году Депутат Бородай: Донбасс не вошел в РФ в 2014-м из-за бандитских элит Ахметова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Донбасс не вошел в состав России одновременно с Крымом в 2014 году из-за того, что влиявшие на регион «бандитские элиты» не одобряли народные инициативы. Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы Александр Бородай, который в 2014-м занимал должность председателя Совета министров ДНР, а с 2015-го стал главой Союза добровольцев Донбасса. Он уточнил, что «хозяином всего» был бизнесмен Ринат Ахметов.

В Донбассе сверхбогатая бандитская элита совершенно не одобряла всех этих народных инициатив [о присоединении к России]. Хозяином всего был миллиардер Ринат Ахметов. Он тогда поспособствовал организации ДНР, — рассказал Александр Бородай.

Депутат добавил, что «не отдал ДНР и ЛНР в лапы Ахметову, вывел республики из его рук». По его словам, в этом поучаствовали и другие люди.

Конечно, не я один. Тогда мы не думали, что так надолго затянется [военный конфликт в Донбассе], — объяснил Бородай.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок высказал мнение, что поездка певца Филиппа Киркорова в Донбасс никому не нужна. В своем Telegram-канале он добавил, что это «форменное издевательство над жителями региона, которые все иссечены осколками и ежеминутно находятся под угрозой смерти». Военкор высказал мнение, что нельзя «пропагандировать запрещенные ценности» со сцены, а потом «пытаться отмыться» за счет страдающего Донбасса. По его мнению, это противно.