Стало известно, почему Абрамович участвовал в переговорах Москвы и Киева Роднянский: кандидатуру Абрамовича в качестве переговорщика предложили в Киеве

Фото: Сергей Карпухин/POOL/РИА Новости

Бизнесмен Роман Абрамович, Владимир Мединский, Давид Арахамия и Леонид Слуцкий (слева направо) после окончания российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле

Кандидатуру бизнесмена Романа Абрамовича в качестве переговорщика Украины с Россией предложил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак, рассказал продюсер Александр Роднянский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), передает издание «Страна». По словам продюсера, обсуждение кандидатуры посредника началось еще до начала военных действий, а все украинские политики говорили о необходимости найти посредника.

Первым, кто позвонил мне после начала спецоперации, был мой сын. А вторым — Андрей Ермак, который попросил подключить Романа Абрамовича к переговорному процессу. Ни здрасьте, ни до свидания, а сразу сказал — Давай с Абрамовичем поговорим, — заявил Роднянский.

Абрамович присутствовал во дворце Долмабахче в Стамбуле во время подписания соглашения по зерновому вопросу 23 июля 2022 года, сообщала итальянская газета Ansa. Миллиардер сидел в первых рядах.

Весной прошлого года иностранные СМИ также сообщали, что Абрамович принимал участие в переговорах между Украиной и Россией по соглашению о прекращении конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отмечал, что бизнесмен не является официальным участником российской делегации, но привлечен для обеспечения контактов между Москвой и Киевом.