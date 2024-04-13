Стало известно, по какой цели ВСУ нанесли удар в Луганске Глава ЛНР: целью ракетного удара ВСУ в Луганске стал машиностроительный завод

Целью удара Вооруженных сил Украины по Луганску стал машиностроительный завод, где в скором времени планировалось наладить производство, сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Он также подчеркнул, что в результате атаки повреждены жилые дома и машины.

Очередная подлая атака со стороны ВСУ на гражданские объекты наших городов. На этот раз враг выпустил несколько ракет по машиностроительному заводу Луганска, где мы планировали в скором времени запустить производство, — пояснил он.

Пасечник также отметил, что открытие предприятия позволило бы трудоустроить несколько десятков местных жителей. По его словам, причиной удара по гражданскому объекту стали продолжающиеся неудачи ВСУ на поле боя и желание испортить мирную жизнь в республике. В завершение глава ЛНР уточнил, что сейчас уточняется информация о пострадавших и разрушениях, на месте прилета работают экстренные службы.

Ранее Telegram-канал «Mash на Донбассе» сообщил о ранении жителя Луганска при обстреле ВСУ. Характер ранений пока неизвестен, пострадавший в оперативном порядке доставлен в больницу. При этом в администрации республики пока не подтвердили данную информацию.