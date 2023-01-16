Стало известно об успешном продвижении ЧВК «Вагнер» в Клещеевке WarGonzo: ЧВК «Вагнер» выбила ВСУ из Клещеевки

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы подразделения ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» выбили ВСУ из населенного пункта Клещеевка, расположенного в южных пригородах Артемовска, заявили в Telegram-канале проекта WarGonzo. В Минобороны РФ данную информацию не подтверждали.

По информации от источников вагнеровцы с боями выбили ВСУ из Клещеевки. Таким образом, не только с севера, со стороны Соледара, но и с юга смыкаются клещи вокруг Бахмута, — указано в сообщении.

Ранее 16 января военный корреспондент Александр Симонов заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» ведут тяжелые бои за населенный пункт Клещеевка в Донецкой области Украины. По его словам, вагнеровцы сталкиваются с ожесточенным сопротивлением.

Газета Times до этого сообщила, что украинские власти поручили оборону Артемовска иностранным наемникам и непрофессиональным военным. Речь идет о наемниках из Интернационального легиона: европейцах, канадцах и американцах. Однако, по информации издания, большую часть составляют украинцы.

Издание El País сообщило, что два батальона Вооруженных сил Украины ушли с линии фронта у Артемовска и Соледара. По данным газеты, причиной стала нехватка боеприпасов.