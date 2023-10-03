Стало известно об успехах ВС России на двух направлениях зоны СВО Рогов: ВС России продвинулись на Ореховском и Времевском направлениях

Фото: МО РФ

Подразделениям Вооруженных сил РФ удалось продвинуться на несколько сотен метров на Ореховском и Времевском направлениях, сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, бойцы успешно контратаковали в районе населенного пункта Работино, а также отразили попытки наступления ВСУ у Вербового.

Были попытки наступления противника по Ореховскому направлению в районе Вербового, чтобы прорваться к Новопрокоповке, но в это время произошла наша контратака в районе Работино. Есть определенные успехи, на несколько сот метров наши продвинулись. <...> На Времевском направлении в результате боев в районе Урожайного продвинулись на несколько сотен метров, — рассказал Рогов.

По его словам, украинская армия пыталась атаковать ночью и рано утром. На сегодняшний день можно отметить расширение зоны, находящейся под контролем Вооруженных сил РФ на обоих направлениях, добавил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило об атаках украинской армии на Донецком направлении. Всего противник предпринял три попытки наступления вблизи населенных пунктов Красногоровка, Невельское и Андреевка. На данном направлении ВСУ потеряли порядка 180 бойцов.