Стало известно об уничтожении важного объекта ВСУ под Одессой ТАСС: под Одессой уничтожили комплекс космической разведки ВСУ

Комплекс космической и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Овидиополь-2», расположенный недалеко от Одессы, уничтожен, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Утверждается, что это случилось в ночь на 8 марта. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В ночь на 8 марта под Одессой был уничтожен комплекс космической и радиотехнической разведки «Овидиополь-2», — сказал собеседник агентства, уточнив, что специалисты НАТО были допущены на объект в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в районе Северного горно-обогатительного комбината прогремел взрыв. На месте происшествия начался пожар, над городом вздымаются клубы черного дыма. Воздушная тревога на момент происшествия в городе не объявлялась. Причины взрыва не уточняются.

Ранее глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что на одном из региональных предприятий прогремел взрыв, после этого там начался пожар. По его словам, с огнем быстро справились приехавшие на место оперативные службы.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что повреждения получило промышленное предприятие. Кроме того, были опубликованы кадры пожара после ночного удара. По данным канала, возгорание произошло после атаки российского дрона. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.