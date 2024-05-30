Безэкипажные катера Украины попали под удар в Черном море МО: в Черном море уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ

Фото: МО РФ

Силы Черноморского флота ВС России уничтожили четыре безэкипажных катера украинской армии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. По данным ведомства, цели были поражены в северо-западной части Черного моря.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено четыре украинских безэкипажных катера. Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, — указано в сообщении.

Также в МО сообщили, что за минувшие сутки российская армия нанесла серию ударов по технике и живой силе ВСУ в 112 районах. Для этого были задействованы авиация, БПЛА, артиллерия и ракетные войска. По информации ведомства, силы ПВО за сутки сбили 24 украинских дрона. Также были перехвачены восемь ракет ATACMS американского производства и одна ракета HARM противорадиолокационного действия.

Ранее Минобороны РФ сообщало о попытках ВСУ атаковать объекты на территории России американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS и беспилотными летательными аппаратами самолетного типа. По данным военных, это произошло в ночь на 30 мая. Средства ПВО сбили восемь ракет над Азовским морем, еще восемь БПЛА были перехвачены над акваторией Черного моря.