Стало известно об уничтожении танка Abrams под Авдеевкой Кимаковский: под Авдеевкой уничтожен танк Abrams ВСУ и его экипаж

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/www.imago-images.de/Global Look Press

Около поселка Бердычи под Авдеевкой был уничтожен очередной американский танк Abrams, написал в своем Telegram-канале советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, боевая машина была подбита из противотанкового гранатомета. Вместе с танком ликвидирован и его экипаж, уточнил он.

Получил подтверждение очередного уничтоженного американского Abrams, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что за неполные две недели армии России удалось поразить три американских танка Abrams M1A1, шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer и РСЗО HIMARS. Известно, что ВС РФ уже уничтожили хотя бы по одному образцу каждого вида боевой техники, поставленной ВСУ от НАТО. Военные эксперты объяснили, что бортовая броня Abrams не выдерживает российских противотанковых ракет.

Украинские СМИ с высокой долей вероятности информировали, что 10 марта в 50 километрах от линии фронта были уничтожены американские пусковые установки M901 комплекса MIM-104 Patriot. Официально командование ВСУ не комментировало потерю вооружений.