Стало известно об ударе ВС РФ по пригороду Хмельницкой области с аэродромом Лебедев: ВС РФ ударили по пригороду Староконстантинова, где находится аэродром

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости заявил, что Вооруженные силы России совершили удар по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, где имеется военный аэродром. По его словам, там готовятся к принятию американских истребителей F-16. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Хмельницкая область в лице города Староконстантинов в который раз получила привет. По свидетельствам части адекватных местных жителей, прилет был мощным в стороне Веснянки, — заявил собеседник агентства.

Лебедев добавил, что помимо военного аэродрома, в районе удара ВС РФ находятся бомбовый склад, полигон, железобетонный и асфальтовый заводы, а также склады облпотребсоюза и электроподстанция. Согласно информации подпольщика, на аэродроме также имеются арочные укрытия типа 2А/13, предназначенные для защиты авиационной техники.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах на территории Хмельницкой области. Власти региона не комментировали данную информацию. В Сумской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черновицкой областях Украины звучали сирены воздушной тревоги.