Стало известно об ударе по военному объекту в Днепропетровске Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по военному объекту в Днепропетровске

Фото: ГСЧС Украины

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости со ссылкой на местных жителей, что Вооруженные силы России нанесли удар по военному объекту Национальной гвардии Украины в Днепропетровске. Согласно его сведениям, это мог быть автопарк или склад. Минобороны России не подтверждало данную информацию.

Днепропетровск в пять утра получил удар по военному объекту. <...> Известно, что на территории автопарка нацгвардии находилась гусеничная и колесная военная техника стран НАТО, были заскладированы БК и ГСМ, — заявил Лебедев.

Подпольщик добавил, что жители Днепропетровска видели большой столб дыма на месте прилета. По словам Лебедева, сотрудники СБУ и украинские военные оцепили несколько кварталов города. Координатор также утверждает, что рядом с днепропетровским автопарком находится СИЗО, некоторые корпуса которого используются ВСУ в качестве склада.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщал о гибели или ранении более 200 украинских военнослужащих при ракетном ударе по базе противника в Змиеве. Уточнялось, что при атаке были задействованы комплексы «Искандер-М». Минобороны России не комментировало данную информацию.