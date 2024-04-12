Стало известно об ударе по району горного комбината в Кривом Роге Подполье: район горно-обогатительного комбината в Кривом Роге попал под удар

Фото: МО РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщает, что Вооруженные силы России нанесли удар по району Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге в Днепропетровской области, передает РИА Новости. Один из прилетов был очень мощным, его последствия ощущались за 30 километров, добавили в подполье. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Сопротивление Кривого Рога сообщает о нескольких прилетах в направлении Южного горно-обогатительного комбината. Один из прилетов был с сильной детонацией, ощущавшейся за 30 километров, — сказал Лебедев.

Лебедев уточнил, что комбинат, который принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову, находится на окраине города по направлению к Зеленодольску, где возведены «военные городки». В самом Кривом Роге после ударов наблюдались перебои со светом.

Ранее Лебедев сообщил о массированном ударе ВС России по объектам в Харькове. По его словам, целью ударов стали объекты энергосистемы, взрывы раздавались как в самом Харькове, так и в соседнем Чугуеве. Подпольщики сообщили как минимум о 16 прилетах. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

Минобороны РФ накануне уведомило, что российские военные нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Атака стала ответом на попытки ВСУ навредить объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России, подчеркнули в ведомстве.