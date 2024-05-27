Стало известно об ударе армии РФ по Снигиревке, где проходят эшелоны ВСУ Подполье: ВС России ударили по Снигиревке, где проходят украинские эшелоны

Фото: МО РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы РФ 27 мая нанесли удар по населенному пункту Снигиревка в Херсонской области, подконтрольного ВСУ. По его словам, в этот город стягиваются эшелоны с боекомплектом и военной техникой для украинской армии. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Снигиревка получила ракетный удар по месту расположения техники и живой силы. Известно, что в Снигиревку постоянно идут эшелоны с боекомплектом и военной техникой, — рассказал он.

Лебедев добавил, что к месту прилета направили гражданские и военные медицинские бригады. По его словам, после первых взрывов в городе раздалась вторичная детонация. Он отметил, что в зону прилета могла попасть группа охотников на беспилотники вместе со спецоборудованием.

До этого Лебедев сообщил, что ВС РФ в ночь на 26 мая нанесли удары по военным объектам в городе Староконстантинове в Хмельницкой области. По его словам, были прилеты и по энергетическим объектам.

Лебедев также рассказал, что российские войска нанесли удар по складу в Днепропетровской области, где, предположительно, находились ракеты ATACMS американского производства. По его словам, удары наносились в сторону войсковой части 3024 Национальной гвардии Украины в Павлограде. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.