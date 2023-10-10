Стало известно об отступлении ВСУ с ряда ключевых опорников в ДНР Гагин: ВСУ покинули ряд ключевых опорников у Авдеевки

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины оставили ряд ключевых позиций на первой линии обороны в Авдеевке, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, подразделения ВСУ оттуда выгнала российская артиллерия.

Некоторые группы противника покинули занимаемые ранее позиции — сразу целый ряд ключевых опорников (опорных пунктов. — NEWS.ru) на первой линии обороны под Авдеевкой, отошли чуть вглубь. Не выдержали натиска нашей артиллерии, — сообщил Гагин.

Всего за несколько часов боев под Авдеевкой ВСУ потеряли почти сотню человек личного состава, уточнил он. Украинская армия понесла потери и в военной технике. Так, российские силы ликвидировали около 20 единиц вооружения.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России пресекли попытку контрнаступления украинских войск на Авдеевском направлении. На кадрах, опубликованных РИА Новости, видно, как 1-я Славянская бригада ударяет по бойцам ВСУ. Местоположение противника было определено при помощи беспилотника. Затем координаты передали артиллерии, которая и поразила цели.

Военкор Андрей Руденко опубликовал видео с результатами ударов по Авдеевке. На них видно, что вдоль черты города простирается многокилометровая полоса черного дыма.