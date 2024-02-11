Стало известно о состоянии матери Сырского после его назначения РЕН ТВ: мать Сырского переживает из-за назначения сына главкомом ВСУ

Фото: IMAGO/Ukraine Presidency/Ukraini/Global Look Press

Мать главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского Людмила, живущая в российском Владимире, тяжело переживает изменения в жизни сына, рассказала РЕН ТВ ее знакомая Софья Бондаренко. По ее словам, из-за возникшего ажиотажа женщина даже не пришла на последнюю репетицию хора ветеранов труда «Околица», в котором обе они выступают.

В ужасном состоянии. Она и так переживает. Мы поем в хоре ветеранов труда. Сегодня на репетицию она не пришла, она не смогла прийти. Какое состояние может быть у матери, особенно в таком возрасте, и муж у нее болеет? — подчеркнула она.

София добавила, что Людмила живет вдвоем с больным супругом, периодически родителей навещает их второй сын Олег. Она отметила, что мать не должна отвечать за поступки своего сына, давно уехавшего по службе на Украину и осевшего там с семьей.

О самой Людмиле знакомые семьи Сырских отзываются в положительном ключе. Известно, что женщина регулярно участвовала в акциях «Бессмертного полка» и активно занималась жизнью города.

Ранее сосед родителей украинского военачальника Дмитрий (имя изменено) заявил, что сотрудники российских спецслужб приходили к матери нового главкома ВСУ еще до его назначения на эту должность. По информации мужчины, спецслужбы РФ хотели «вызвать» Сырского «через мать». Чем закончилась эта попытка, неизвестно.

8 февраля на сайте президента Украины был опубликован указ об отставке главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. На эту должность назначили генерал-полковника Александра Сырского. В тот же день Залужному присвоили звание Героя Украины и наградили орденом «Золотая звезда».