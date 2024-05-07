Стало известно об отказе иностранных наемников воевать за ВСУ Рогов: иностранные наемники все чаще отказываются воевать на стороне ВСУ

Фото: МО Украины

Иностранные наемники стали часто отказываться ехать в зону проведения СВО и выступать на стороне Украины, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, иностранцев даже не убеждают большие деньги.

Набор в Иностранный легион ВСУ становится все хуже и все менее полным, — сказал он.

Рогов добавил, что из-за сложившейся ситуации Киеву приходится давить на Запад, чтобы союзники принудительно отправляли на Украину свежие силы. Речь идет о регулярных войсках стран НАТО.

Ранее появилось видео с захваченного российскими военнослужащими опорного пункта Вооруженных сил Украины под Белогоровкой в ЛНР. Там на теле ликвидированного наемника было найдено несколько шевронов, в том числе два с изображением флага Франции.

Западные аналитики ранее назвали четыре возможных сценария использования французских войск на стороне Киева. Наиболее приоритетным они считают задействование армии для защиты украинской столицы от потенциального наступления со стороны Белоруссии. Еще одной версией названо использование французских войск для защиты Одессы как важного портового города. Кроме того, они могут быть задействованы в Молдавии. Это позволит «стабилизировать обстановку» вокруг Гагаузии, резюмировали авторы.