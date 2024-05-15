Стало известно об обстановке в Волчанске, откуда отступили ВСУ «Архангел спецназа Z»: ВС РФ взяли в полукольцо центр Волчанска под Харьковом

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» сообщает, что Вооруженные силы России взяли в полукольцо центр харьковского Волчанска, откуда отступили украинские подразделения. По данным канала, российские войска не могут продвинуться глубже из-за активной работы снайперов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В Волчанске центр взяли в полукольцо, ближе подойти тяжеловато из-за активной работы снайперов, — говорится в сообщении.

Ситуация в районе села Липцы остается без существенных изменений, там ведутся штурмовые действия, отмечают военкоры. Тем временем, по данным канала, в населенном пункте Веселое российские войска поразили танк и пехоту ВСУ, а в Глубоком с утра работает артиллерия и авиация.

Генштаб ВСУ ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины были вынуждены переместиться на «более выгодные позиции» в районах Лукьянцев и Волчанска в Харьковской области. Смена дислокации произошла на отдельных участках.

Минобороны РФ 14 мая информировало, что российская армия взяла под контроль село Бугроватка в Харьковской области и продвинулась вглубь обороны противника. Всего за сутки на этом участке фронта ВСУ потеряли до 135 военнослужащих и девять единиц техники. Кроме того, российские военные отразили атаку украинских штурмовых групп в районе Старицы.