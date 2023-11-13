Стало известно об испытаниях «летающих» на Ми-26 операционных Военкор Поддубный рассказал об испытаниях мобильных воздушных операционных

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Мобильные воздушные операционные на базе сверхтяжелых вертолетов Ми-26 проходят испытания и в ближайшее время поступят в российские войска, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Такие передвижные медицинские пункты представляют собой специальные контейнеры со всем необходимым оборудованием — диагностическим, операционным и реанимационным.

Укомплектование боксов, которые будут располагаться в грузовом отсеке вертолета, предусмотрено с учетом опыта специальной военной операции. Мобильные воздушные операционные позволят оперативнее оказывать необходимую помощь, доставляя специалистов и эвакуируя раненых из зоны боевых действий, добавил военкор.

Ми-26 не является боевой машиной: это транспортный вертолет, который способен совершать посадки на ограниченной площадке. Машина может доставлять личный состав, боевую технику и боеприпасы, в том числе в места на линии боевого соприкосновения. По мнению заведующего кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова полковника в отставке Андрея Кошкина, после усовершенствования Ми-26 отличает маневренность и подвижность.