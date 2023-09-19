Стало известно об использовании ВСУ дронов с таймерами для ударов по России SHOT: ВСУ начали использовать дроны с таймерами

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Lookl Press

Вооруженные силы Украины начали применять беспилотники с таймерами для нанесения ударов по России, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, они взрываются через определенное время после остановки двигателя. При этом устройство способно детонировать даже в том случае, если оно было подавлено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Источники канала утверждают, что российские саперы в настоящее время проверяют версию о наличии таймеров на беспилотниках. По мнению экспертов, они вшиты в «мозги» беспилотников и автоматически активируются после остановки двигателя вследствие сбоя систем или подавления дрона. Предполагается, что ВСУ использовали такие дроны как минимум два раза. Первый дрон с таймером рухнул в Воронежской области. Второй такой дрон был найден в Курской области. В обоих случаях от момента падения до взрыва прошло около часа, никто не пострадал.

Военный корреспондент Александр Сладков ранее заявил, что украинская армия также начала использовать «канализационные» дроны — беспилотники кустарного производства, собранные из фанеры и пластиковых канализационных труб. По словам журналиста, один такой БПЛА, подавленный системами РЭБ, оказался в распоряжении российских военных. Он был оснащен простейшей камерой для наведения на цель.