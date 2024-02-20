Стало известно об исключении Суровикина из совета Роскосмоса Путин подписал указ об исключении Суровикина из совета Роскосмоса

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Президент России Владимир Путин исключил экс-главнокомандующего воздушно-космическими силами Сергея Суровикина из состава наблюдательного совета Роскосмоса, говорится в соответствующем документе, опубликованном на официальном сайте правовых актов. Согласно указу, полномочий в набсовете также был лишен генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.

Вместо них в качестве представителей российского лидера в Роскосмосе были назначены командующий космическими войсками и замкомандующего ВКС Александр Головко и председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии России Андрей Тюлин. Указ вступил в силу со дня его подписания накануне.

Ранее Путин назначил Алексея Островского гендиректором МИД России, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Другим указом глава государства освободил от должности Сергея Вязалова в связи с его переходом на новое место работы.

В декабре глава государства назначил своим референтом Кирилла Зорина, который работает в администрации президента РФ. Референтура российского лидера принимает участие в подготовке проектов ежегодных посланий президента Федеральному собранию, а также готовит проекты выступлений, поздравлений и приветственных писем.