Стало известно об очередной крупной отставке в Минобороны России Рогов: в отставку отправлен командующий 20-й армией Сухраб Ахмедов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов отстранен от должности, он занимал пост командующего 20-й общевойсковой армией, написал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он назвал произошедшее отличной новостью и провел параллель между отставкой и словами нового главы Минобороны РФ Андрея Белоусова о том, что бойцов ВС РФ нужно беречь. Официальных комментариев от МО пока не было.

Пока Сухраба Султановича только вывели в распоряжение, но информированные источники сообщают, что ситуация в развитии. Вот и реализация слов нового министра обороны России Андрея Белоусова о необходимости беречь наших бойцов, — написал он.

Ранее политолог Сергей Марков выразил уверенность, что чистка в Министерстве обороны РФ началась именно сейчас, потому что раньше этому мешали срочные дела. Он предположил, что к данному процессу нельзя было приступать в начале 2024 года, так как нужно было подготовиться, а весной все главные задачи были выполнены.

До этого в СК сообщили о задержании главы департамента по обеспечению гособоронзаказа МО РФ Владимира Вертелецкого в рамках дела с ущербом в 70 млн рублей. Отмечается, что ему предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями.