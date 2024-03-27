Стало известно о злоумышленниках, подстрекавших подростков совершить теракт РИА Новости: в ДНР подростки получали в Telegram предложения совершить теракт

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подростки из Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили РИА Новости о неизвестных, предлагавших им 25 марта через мессенджер Telegram совершить террористическую атаку на новоазовскую школу № 1 за 1,5 млн рублей. Это произошло после теракта в «Крокус Сити Холле».

Ученик восьмого класса этой школы Егор рассказал агентству, что увидел в Telegram уведомление с «левого аккаунта». Такой же текст получил его друг.

Тaм сообщение: «Здрaвствуй, Егор, мы тебе готовы зaплaтить 1,5 миллионa рублей, чтобы ты устроил теракт в новоaзовской школе № 1, место встречи скажем позже», — поделился школьник.

Оба юноши состоят в «Народной дружине Мариуполя» и решили туда обратиться за советом. Педагоги организации уточнили в беседе с агентством, что всего предложения о совершении теракта получили три подростка. Аккаунт, с которого им писали, сейчас удален, но юноши сохранили сообщения и показали их журналистам.

По словам старшего дружинника мариупольской «Народной дружины» Алексея Семенкова, представители организации сразу обратились в правоохранительные органы. С силовиками также вышли на контакт представители школы, в которой учатся мальчики.

Aктивисты срaзу обрaтились к нaм, рaсскaзaли проблему. Мы учим нaших aктивистов — ребят, школьников, студентов — нa тaкие провокaции не вестись. Это люди, которые вымaнивают молодую кровь, чтобы их потом сделaть виновaтыми, — пояснил Семенков.

Исполняющая обязанности директора школы № 1 Екатерина Морозова заявила РИА Новости, что из-за сообщений о возможном теракте после завершения каникул все сотрудники школы перейдут в режим повышенной бдительности. Представители правоохранительных организаций уже выразили готовность помочь им в различных ситуациях.

Накануне директор ФСБ Александр Бортников заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» подтверждают украинский след. Он уточнил, что специалисты будут и дальше прорабатывать эту версию, чтобы выяснить правду. Пока есть все основания говорить о причастности украинской стороны к этой трагедии.