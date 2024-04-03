Стало известно о запуске серийного производства «Граней» в России «Известия»: серийное производство нового комплекса РЭР «Грань» запустили в РФ

В России запустили серийное производство нового комплекса радиоэлектронной разведки «Грань», сообщают «Известия» со ссылкой на представителя волонтерского проекта «Локтар». По его информации, устройство позволит эффективно бороться с беспилотниками.

Разработчики подчеркнули, что «Грани» значительно ускорят работу звена радиоэлектронной борьбы. С помощью нового комплекса боец сможет в течение нескольких минут проанализировать радиообстановку, выявить позиции противника и передать данные о цели в командный пункт. Военный эксперт Дмитрий Корнев заявил, что создание «Граней» облегчит выполнение задач российских военных в зоне спецоперации на Украине.

Такого рода комплексы, способные контролировать воздушную обстановку, обнаруживать их и тем более оповещать потребителей, это то, что сейчас требуется не только в зоне СВО, но и на промышленных предприятиях двойного назначения, которые могут подвергаться атакам дронов, — сказал Корнев.