Стало известно о задержании топ-менеджеров по делу Carlsberg Двух топ-менеджеров «Балтики» задержали за передачу Carlsberg прав на бренды

Фото: Frank Hormann/dpa/Global Look Press

В Санкт-Петербурге двух топ-менеджеров компании «Балтика» задержали по подозрению в передаче Carlsberg прав на исконные бренды пива компании, сообщает «Фонтанка». По данным издания, они передали связанным с датской пивоваренной компанией фирмам права на аренду российских брендов пивоваренного завода на 40 лет.

Это произошло еще до перехода «Балтики» под временное управление Росимущества. Их подозревают в защите интересов «недружественных» предпринимателей. Мера пресечения в отношении менеджеров будет избрана судом 17 ноября. Разбирательство ведется по статье о мошенничестве в крупном размере.

До этого главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу при поддержке оперативной службы экономической безопасности ФСБ провело порядка 15 обысков в офисе пивоваренной компании «Балтика» и у ее топ-менеджеров. Проведены беседы с сотрудниками и менеджерами, а также изъяты некоторые документы.

Ранее генеральный директор датской пивоваренной компании Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен заявил, что российские власти украли его бизнес в РФ. Он также отметил, что компания не пойдет на сделку с руководством РФ. После начала СВО Carlsberg заявила об остановке новых инвестиций в Россию и прекращении экспорта заводам «Балтика». Тогда же было объявлено о прекращении рекламной деятельности в РФ. До 2014 года Россия была крупнейшим рынком для Carlsberg. На страну приходилось более 40% операционной прибыли компании. Сейчас главным рынком является Китай.