Стало известно о взятии ВС РФ «опорника» ВСУ в Красногоровке WarGonzo: российские войска заняли основной опорный пункт ВСУ в Красногоровке

Фото: МО РФ

Telegram-канал WarGonzo сообщил о взятии Вооруженными силами России основного опорного пункта украинских войск в Красногоровке в Донецкой Народной Республике. По его информации, он располагался на территории «Красногоровского огнеупорного завода». Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Канал уточнил, что данный кирпичный завод превратился в основной укрепленный район противника, как и другие крупные промышленные предприятия. Согласно его сведениям, на территории предприятия находилось несколько зданий, к нему также прилегала промзона.

Канал отмечает, что российские войска взяли под контроль опорный пункт украинской армии благодаря совместной работе Воздушно-космических сил и артиллерии, а также за счет грамотных и дерзких штурмовых действий военных. Авторы канала предположили, что это позволит облегчить дальнейшее продвижение ВС РФ в черте Красногоровки.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил об улучшении положения российской армии на Донецком направлении. По его словам, военные закрепились на новых позициях между Красным и Клещеевкой. Минобороны России данную информацию также не комментировало.