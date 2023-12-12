Стало известно о выводе элитного подразделения ВСУ с линии фронта Балицкий: командование ВСУ вывело элитное подразделение «Марун» с передовой

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Командование Вооруженных сил Украины вывело элитное армейское подразделение «Марун» с линии боевого соприкосновения из-за высоких потерь, заявил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, таким образом ВСУ планируют восстановить боеспособность подразделения, участвовавшего в боях на территории региона. Место бойцов «Маруна» займут мобилизованные украинские военнослужащие, отметил Балицкий.

Противник несет значительные потери. Мы знаем о том, что с позиций выводят части нацистской группировки «Марун», которая понесла значительные потери и нуждается в восстановлении боеспособности, — написал он.

Губернатор подчеркнул, что обстановка на Запорожском направлении остается стабильно напряженной, однако российские войска продолжают удерживать оборону. По его словам, подразделениям ВС РФ удалось продвинуться вперед северо-восточнее населенного пункта Новопокровка.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявил, что украинская армия несет тяжелые потери на Купянском направлении из-за отсутствия огневой поддержки и использования тактики «мясных штурмов». По его словам, командование ВСУ отправляет в атаку необученных военнослужащих.