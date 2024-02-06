Стало известно о вытеснении подразделений ВСУ из крупного укрепрайона Советник ДНР Кимаковский заявил об отступлении ВСУ из укрепрайона под Донецком

Фото: МО Украины

Подразделения Вооруженных сил Украины покинули крупный укрепрайон, расположенный под Донецком, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, которые приводит ТАСС, противник был вынужден отступить под натиском российских войск. Кроме того, на решение командования ВСУ повлияли проблемы с подвозом боеприпасов на позиции.

Нашим ребятам под Донецком удалось вытеснить ВФУ (вооруженные формирования Украины. — NEWS.ru) из укрепрайона. Это довольно внушительный по фронтовым меркам участок, — заявил Кимаковский.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявил, что Вооруженные силы России постепенно ослабляют украинские войска в Харьковской области. По его словам, артиллеристы ВС РФ наносят точечные удары по объектам ВСУ на Купянском направлении. В результате этих ударов была нарушена логистика противника сразу на нескольких участках фронта.

Для штурма украинских укрепрайонов активно применяются тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Как рассказал командир одного из расчетов с позывным Баркас, украинские войска ничего не могут противопоставить ударам с таких установок, так как термоудар, который происходит от взрыва, проникает во все уязвимые места.