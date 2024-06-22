Стало известно о возможных планах ВСУ по захвату Запорожской АЭС Рогов: удары ВСУ по Запорожской АЭС могут говорить о скором наступлении

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Удары Вооруженных сил Украины по ключевой инфраструктуре Запорожской атомной электростанции могут говорить о планах ВСУ по захвату объекта, заявил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ. По его словам, все, кого Киев отправит форсировать Днепр, обречены на верную смерть.

Сейчас наиболее ударам нацистов подвержен участок вдоль левого берега Днепра от Энергодара до Каменки-Днепровской с целью обесточить и вывести из строя важные энергообъекты и линии связи. Это может делаться для того, чтобы попробовать на этом участке фронта форсировать реку и попытаться захватить Запорожскую АЭС, — заявил Рогов.

Однако попыткой захватить ЗАЭС Киев обеспечит «картинку для Запада», добавил он. Президент Украины Владимир Зеленский изобразит «перемогу» и сыграет свою роль в удержании власти «обезумевшего» американского лидера Джо Байдена, считает Рогов.

Ранее глава Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил, что основная часть города осталась без воды и света. По его словам, таковы последствия повторной атаки ВСУ по объекту критической инфраструктуры — второй городской подстанции.