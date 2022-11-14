Стало известно о создании сверхлегкого бронешлема в России Замгендиректора «Армокома» Фаустов: в России создали сверхлегкий бронешлем весом 700 граммов

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В России создали сверхлегкий бронешлем из композитных материалов, заявил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора предприятия-разработчика «Армоком» Олег Фаустов. По его словам, вес изделия 700 граммов, что на 300 граммов меньше, чем поступающие сегодня серийно на оснащение ВС РФ шлемы 6Б47 (созданы в рамках работы «Ратник») — их вес составляет около одного килограмма.

Мы не стоим на месте и хотим еще больше облегчить наши шлемы. Так, нами разработан перспективный образец весом всего 700 граммов, — сказал Фаустов.

При этом он отметил, что пока о массовой постановке таких шлемов на серийное производство говорить еще рано.

Фаустов отметил, что имеющиеся на вооружении России шлемы являются самыми легкими среди имеющихся у ведущих военных держав. По его словам, в американской армии он весит на 200 граммов больше отечественного, хотя защитные характеристики у них одинаковые. Немецкие и французские бронешлемы весят больше 1,2 килограмма, отметил заместитель гендиректора «Армокома».

Ранее президент России Владимир Путин призвал обеспечить участников СВО всем необходимым снаряжением, спецсредствами и оборудованием. Тогда глава страны подчеркнул, что амуниция должна быть удобной, эффективной и современной.