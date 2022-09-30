Стало известно о создании нового федерального округа в России Глава ВГА Запорожья Балицкий: из новых регионов РФ будет создан федеральный округ

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Голосование на референдумах по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России

Из новых территорий России будет создан федеральный округ, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости. Он отметил, что название для нового округа еще не выбрано.

Из новых регионов России будет создан федеральный округ, его название еще обсуждается, — сказал Балицкий.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в Россию подписали вместе с президентом главы регионов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.