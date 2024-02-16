Стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом внука Зюганова Леонид Зюганов заявил, что проходит плановое лечение от коронавируса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Зюганов

Внук председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова депутат Мосгордумы Леонид Зюганов заявил NEWS.ru, что болеет коронавирусом уже полторы-две недели, но чувствует себя нормально. Он отметил, что лечение проходит планово.

Не совсем меня госпитализировали. Я уже с ковидом полторы-две недели. Видимо, открыли ЕМИАС и это вдруг стало достоянием общественности. Ничего, все планово, болею ковидом, ничего такого. Главное не заниматься самолечением. Есть врачи, специалисты, им довериться и все будет хорошо, — сказал Зюганов.

Об экстренной госпитализации Леонида Зюганова стало известно после того, как 14 февраля политик вызвал домой скорую помощь, пожаловавшись врачам на слабость, насморк, кашель и ломоту в теле, сообщает Telegram-канал Mash. В больнице ему сделали экспресс-тест на коронавирус, который показал положительный результат. Сообщалось, что болезнь у депутата протекает в легкой форме. При этом врачи рекомендовали ему остаться в больнице, чтобы полностью восстановиться и поберечь организм.

Ранее стало известно о госпитализации с коронавирусом модельера Егора Зайцева, сына кутюрье Вячеслава Зайцева. Как сообщал Mash, у него также заподозрили онкологическое заболевание. По некоторым данным, врачи обнаружили образования в толстом отделе кишечника, обоих легких и печени.