Стало известно о состоянии пострадавших при атаке на Севастополь детей РДКБ: состояние пострадавших при атаке на Севастополь детей улучшается

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дети, пострадавшие при атаке ВСУ на Севастополь и доставленные на лечение в Москву, находятся в стабильном состоянии с положительной динамикой, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителей Российской детской клинической больницы (РДКБ). По словам специалистов, четверым пациентам уже провели операции, в том числе малоинвазивные и микрохирургические.

Дети, поступившие 24 июня после атаки на Севастополь в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России, по оценке врачей, находятся в стабильном состоянии, — заявили в РДКБ.

Представители медицинского учреждения заверили, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, врачи оценивают динамику состояния каждого поступившего ребенка. После стабилизации состояния дети будут проходить реабилитационные курсы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил, что двухлетнюю девочку Елизавету Кирнос, погибшую в результате атаки ВСУ, похоронили на «Аллее славы» кладбища Кальфа. Он подчеркнул, что весь город скорбит из-за произошедшей трагедии.

Украинская армия атаковала Севастополь 23 июня, в результате нападения погибли четыре человека, 153 человека получили ранения. По данным Министерства обороны России, противник применил ракеты ATACMS с кассетными боеголовками.