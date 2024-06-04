Стало известно о сокращении числа трудовых мигрантов из Узбекистана Количество узбекских трудовых мигрантов в России уменьшилось в четыре раза

Количество узбекских трудовых мигрантов в России уменьшилось в четыре раза с 2016 года, заявил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов в интервью телеканалу Sevimli. По его словам, это связано с проводимыми экономическими реформами в Узбекистане, а также с соглашениями о трудовой миграции, заключенными с Россией.

Асадов выразил удовлетворение тем, что миграционные органы обеих стран достигли согласия. По его данным, в настоящее время около 1 млн узбекских трудовых мигрантов работают в России.

Для поддержки возвращающихся мигрантов в Узбекистане с 1 июня начали выплачивать компенсацию за визы, прохождение экзаменов и билеты. Также работодателям, принимающим вернувшихся мигрантов на работу, предоставляются субсидии в размере 500 тысяч сумов ежемесячно в течение года.

Ранее сообщалось, что в 2023 году зарплата иностранных граждан, работающих на территории России, выросла в два раза. Так, если в январе 2023 года разнорабочие получали свыше 70 тысяч рублей, то в декабре их зарплата составила больше 140 тысяч. Зарплата упаковщиков выросла с 75 тысяч до 130 тысяч рублей.