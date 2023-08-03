Стало известно о смерти еще одного американского наемника в зоне СВО Поддубный: в зоне СВО убит ветеран армии США Эндрю Уэббер

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Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о ликвидации еще одного американского наемника Эндрю Уэббера в зоне проведения военной спецоперации на Украине. По его словам, об убитом бойце из США данных немного, известно, что он был ветераном армии США.

Эндрю Уэббер – ещe один американский наeмник, уничтоженный в зоне СВО. <...> Дата [его] прибытия на Украину и место ликвидации пока не установлены, — написал военкор.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил о гибели наемника из США Джеффа Джонса на Артемовском направлении. Он уточнил, что американец был ликвидирован во время его повторной командировки в зону боевых действий.

Кроме того Котенок ранее сообщил, что Вооруженные силы России ликвидировали грузинского наемника в зоне проведения СВО. Иностранный боец командовал подразделением ВСУ на Артемовском направлении. Наемник возглавлял отряд «Черный орел», который входит в состав 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что Украина ищет наемников, которые согласятся вести боевые действия на ее стороне, в Южной Америке, в этом Киеву помогает страны-члены НАТО. По его словам, новые военнослужащие необходимы Киеву, поскольку мобилизационный запас вскоре иссякнет.