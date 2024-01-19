Стало известно о смене тактики ВСУ при использовании кассетных снарядов Боец ВС РФ Снейк: ВСУ начали использовать кассетные снаряды для обороны

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины изменили тактику при использовании кассетных боеприпасов, рассказал РИА Новости российский боец с позывным Снейк. По его словам, раньше ВСУ применяли эти снаряды для штурма, однако теперь они могут их задействовать лишь при обороне, потому что ВС РФ нашли способ противостоять.

Просто делаешь перекрытие в один слой бревен и 30 см песка. Этого хватает. <...> Кассетами активно сыпали до середины осени. Сейчас гораздо реже, — рассказал Снейк.

Раньше украинская армия использовала по два-три кассетных снаряда на один фугасный, добавил он. Сейчас же ВСУ применяют куда больше FPV-дронов. Украина делает ставку на небольшие и недорогие беспилотники, пока ждет поставок более мощного вооружения от Запада, отметил боец.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинская армия пытается удерживать российские силы контратаками. По его словам, с помощью такой тактики ВСУ хотят пережить зиму, получить от Запада боеприпасы и провести мобилизацию. Дандыкин также добавил, что Запад проводит массовые учения, чтобы поддержать стабильность киевской власти и дать возможность Украине воевать «как можно дольше».