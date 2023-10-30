Стало известно о смене командующего группировкой «Днепр» в зоне СВО ТАСС: группировку «Днепр» в зоне СВО возглавил генерал-полковник Теплинский

Фото: МО РФ

Михаил Теплинский

Командующим группировкой «Днепр» в зоне проведения спецоперации на Украине назначен генерал-полковник Михаил Теплинский, передает ТАСС со ссылкой на источник в военный кругах. На этой должности он сменил генерал-полковника Олега Макаревича.

Теплинский назначен командующим группировкой «Днепр», — сказал собеседник агентства.

Теплинский родился в 1969 года в Донецкой области. В 1991 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского комсомола. В 1995-м ему было присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении спецзадания по установлению конституционного порядка на территории Чечни. Генерал-полковник также имеет ряд других наград, в числе которых ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Кутузова и Мужества.

27 октября президент Владимир Путин подписал указ о назначении командующим Военно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковника Виктора Афзалова. Он сменил на посту главкома ВКС Сергея Суровикина, который был освобожден от этой должности 22 августа. В течение нескольких месяцев Афзалов временно исполнял его обязанности, поскольку с 2018 года являлся первым заместителем главкома.