Стало известно о скандале из-за перевернутого перевода речи Мелони о Киеве Марков: украинские переводчики спровоцировали скандал после речи Мелони

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сергей Марков

Украинские переводчики неправильно поняли речь премьер-министра Италии Джорджи Мелони на саммите в Швейцарии, чем спровоцировали скандал, сообщил политолог Сергей Марков в Telegram-канале. По его словам, они услышали в выступлении политика, что Запад принудит Россию сдаться. Мелони однако говорила, что если Украина будет вынуждена сдаться, то ее союзникам незачем организовывать подобные встречи.

Кусочек, из которого шум, звучал так: «Мы должны защищать порядок, основанный на правилах. Если мы не сможем защитить Украину и она будет вынуждена сдаться, то нам незачем здесь собираться». Украинский переводчик дал текст: «Мы должны все защищать международный порядок и защищать Украину. Если Россия с этим не согласится, то мы заставим ее сдаться», — объяснил Марков.

Украинские СМИ раскрутили первый вариант перевода «с восторгом», и это дошло до самой Мелони, представителям которой пришлось объясняться. По словам политолога, из этой ситуации можно извлечь два урока — население Украины живет в перевернутом мире, а российская информационная повестка должна меньше зависеть от подобных переводчиков.

То есть текст был в каком то смысле перевернут. Мелони говорила об угрозе капитуляции Украины. А переводчик на украинский рассказал о принуждении России к капитуляции, — добавил Марков.

Ранее Мелони заявила, что возможность размораживания российских активов напрямую связана с мирным процессом, в рамках которого пойдет речь о компенсациях Украине. По ее словам, эти средства можно направить на подобные цели.