Стало известно о ситуации вокруг села Урожайное в ДНР «Romanov Лайт»: ситуация вокруг села Урожайное в ДНР опасная, весь день идут обстрелы

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Romanov Лайт» сообщил, что вокруг населенного пункта Урожайное в ДНР сложилась очень опасная ситуация, ВСУ задействовали много ресурсов для взятия села. По данным канала, на протяжении дня по селу наносились авиационные и артиллерийские удары, а также его закидывали кассетными и слезоточивым газом. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Противник очень плотно взялся за н.п. Весь день по н.п. работали авиация и артиллерия противника, закидывали кассетными и слезоточивым газом, — написал автор канала.

По информации канала, село Старомайское удерживается противником.

Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщал, что 27 июля ВСУ нанесли по Токмаку три ракетных удара, одна женщина погибла, еще один местный житель получил ранения и был госпитализирован. В результате обстрела также был поврежден газопровод. В городе на время перекрывали газоснабжение. Балицкий отметил, что обстановка в Токмаке остается напряженной.

27 июля замначальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский сообщил о заходе украинских войск в село Старомайорское. Украинские СМИ сообщали, что населенный пункт полностью перешел под контроль ВСУ. Позднее стало известно, что российские военные успешно атаковали ВСУ на Времевском выступе на Запорожском направлении и вытеснили украинскую армию из Старомайорского.