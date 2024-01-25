Стало известно о сирийских террористах, воюющих на стороне Украины Лаврентьев: террористы из Идлиба участвуют в конфликте на стороне Украины

Фото: МО Украины

Россия получила данные, свидетельствующие об участии членов террористических организаций из идлибской зоны деэскалации в Сирии в конфликте на Украине на стороне Киева, сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Так он ответил на вопрос, имеется ли у России информация об отправке террористов ИГИЛ (ИГИЛ, ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) из Сирии на Украину для участия в боевых действиях.

Есть свидетельства, что некоторые члены террористических организаций, расположенных в том числе в идлибской зоне деэскалации, уже действуют на Украине. Особенно выходцы из бывших республик СССР, — заявил он.

Ранее датский телеканал DRTV показал сюжет о боеприпасах для украинской армии, где в кадр попал солдат ВСУ с шевроном ИГИЛ. На видеозаписи можно увидеть двух бойцов ВСУ, на плече одного из которых виднеется флаг террористической организации. В сюжете сообщалось, что на Украине сражаются бойцы из «чеченских группировок, базирующихся в повстанческих районах Сирии, а также из традиционных сепаратистских группировок Европы».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что атака ВСУ на Донецк 21 января является чудовищным актом терроризма. По его словам, Киев продолжает демонстрировать «звериное лицо» и наносить удары по мирным гражданам.