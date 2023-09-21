Стало известно о сбое в поставках в Россию продукции для лечения диабета «Коммерсантъ»: иностранные системы мониторинга глюкозы оказались недоступны в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство США внесло системы мониторинга глюкозы в список продукции двойного назначения, что привело к сбоям поставок устройств в Россию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление директора НМИЦ эндокринологии Натальи Мокрышевой. В российских аптеках еще остались западные системы от одной из компаний, однако они не предназначены для детей младше четырех лет.

Как утверждает Мокрышева, в России возникла сложность с системами непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). Они проверяют состояние пациентов с сахарным диабетом каждые несколько минут. При этом устройство оснащено специальным датчиком, который необходимо заменять раз в несколько дней. После внесения устройств НМГ в санкционный список для поставки таких медизделий в Россию требуется отдельная экспортная лицензия.

Представители комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга подтвердили информацию об отсутствии поставок части продукции. При этом в ведомстве отметили, что комитет не закупал эти устройства еще с начала 2023 года, так как не было заявок от поставщиков. Тем не менее ожидается, что сенсоры появятся в распоряжении комитета в октябре.

Как сообщалось ранее, из российских аптек пропал немецкий препарат «Микардис». Он назначался при артериальной гипертензии, которая может приводить к инфаркту. По данным Росздравнадзора, производитель препарата прекратил его поставки в Россию еще летом 2022 года.