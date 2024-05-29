Стало известно о прорыве многокилометровой обороны ВСУ Боец Призрак: уральские бойцы прорвали около 10 километров укреплений ВСУ в ДНР

Фото: МО РФ

Уральские военнослужащие, действующие в составе группировки «Центр», прорвали порядка 10 километров укреплений украинской армии при штурме Северного и Тоненького на Авдеевском направлении, заявил РИА Новости командир взвода штурмовиков с позывным Призрак. По его словам, в операциях принимали участие и другие подразделения группировки «Центр».

Приходилось идти до штурмовых позиций десятки километров, а до этого эти километры были заняты противником. И мы брали их, освобождали, помогали друг другу. Разные полки участвовали в штурмах, — рассказал боец.

Как отметил Призрак, из-за особенностей рельефа местности на южном фасе Авдеевского направления военнослужащие были вынуждены штурмовать украинские укрепления на открытой местности. По его словам, из укрытий у них были только вражеские окопы и придорожные канавы, пораженные артиллерией.

Они (украинские военные. — NEWS.ru), конечно, дают отпор, но это редкость. В основном убегают. Чаще всего вообще в окопах никого не бывает. Они чувствуют, что мы подходим, и откатываются назад, — добавил Призрак.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Россия зафиксировала случаи применения ВСУ химического оружия. По его словам, противник использует снаряды, в составе которых хлорпикрин и другие вещества.