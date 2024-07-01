Стало известно о прорывах российской армии на двух направлениях в зоне СВО «РВ»: ВС РФ штурмуют Стельмаховку и закрепляются в районе Карловки в Донбассе

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает, что Вооруженные силы РФ при поддержке бронетехники штурмуют населенный пункт Стельмаховка на Сватовском направлении в ЛНР. По данным канала, российские войска также закрепляются в районе села Карловки в ДНР. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Сватовское направление. Российские войска при поддержке бронетехники атакуют Стельмаховку с востока. Десант спешился в районе западной части балки и штурмует Стельмаховку и лесополосы южнее балки, постепенно закрепляясь на позициях, — говорится в сообщении.

На Покровском направлении российские войска закрепляются восточнее села Карловки, отмечают авторы канала. По их данным, речь идет о садовом товариществе «Рассвет».

Севернее Карловского водохранилища наши войска продолжают атаки вдоль лесополосы в направлении садового товарищества «Донбасс» и в районе села Яснобродовка, — добавили авторы.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, ранее сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировограде на северо-восточном направлении от центра города. Минобороны России эту информацию не комментировало.