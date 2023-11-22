Стало известно о продвижении вперед ВС России под Авдеевкой «Иди и смотри»: российская армия продвинулась вперед под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Российская армия продолжает продвижение вперед на Авдеевском направлении в ДНР, сообщил Telegram-канал «Иди и смотри». По данным канала, ВС РФ удалось взять под контроль несколько опорных точек. Минобороны России не подтверждало данную информацию.

К югу от Авдеевки удалось взять несколько опорных пунктов ВСУ. Противник бежал, — рассказал источник канала.

Военкор Александр Коц до этого отмечал, что под Авдеевкой для Украины может возникнуть новая «Азовсталь». Под этим он имеет в виду то, что Авдеевка с определенной вероятностью, как завод в Мариуполе, окажется в кольце окружения российской армии.

До этого военный корреспондент Александр Сладков призвал не обольщаться слабостью Украины. По его словам, Запад не оставит «своих вассалов в трусах». В пример он привел заявление о том, что Берлин выделит Киеву помощь на €1,3 млрд.

Военэксперт Анатолий Матвийчук отмечал, что Вооруженные силы Украины пытаются перебрасывать подкрепление под Купянск и наступать под Харьковом, однако все их устремления терпят провал. Российские подразделения тем временем сосредотачивают силы на Харьковском направлении, выходя за пригороды и двигаясь к главному городу области, уточнил он.